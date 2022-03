E3 Harelbeke: prachtig plaatje van supporterende slagers is hit op sociale media

De foto van enkele slagers voor een pittoreske beenhouwerij werd genomen in Kluisbergen. Ashley Gruber, samen met haar man Jered Gruber bekend als wielerfotografen, stond op het goede moment klaar om af te drukken toen Wout van Aert passeerde.



"Jered had hen vorig jaar al opgemerkt en zat er toen mee dat hij niet gestopt was. Nadien zagen we de geweldige foto van Kristof Ramon. Dus beslisten we om ons dit jaar daar op te stellen", vertelt Ashley Gruber. Een prachtige setting en Wout van Aert op kop van de koers zorgden voor het perfecte plaatje.