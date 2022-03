De Sporza-sterren voor Gent-Wevelgem bij de vrouwen: Balsamo en Wiebes favoriet, Kopecky underdog

***

Als Lorena Wiebes - alias de raket - de heuvelzone goed doorkomt, is ze in de sprint de té kloppen vrouw voor Balsamo en co. Ze bewees in Drenthe niet aan sprintsnelheid te moeten inboeten na een zware wedstrijd.

Het zal geen verrassing zijn dat Elisa Balsamo en Lorena Wiebes met 3 sterren gaan lopen. Allebei maakten ze in de voorbije koersen grote indruk met hun eindschot. Een welgekomen eigenschap in een koers als Gent-Wevelgem.

**

De Belgische kampioene werd de voorbije twee edities overigens telkens tweede. In 2020 werd ze 2e na D'hoore, vorig jaar 2e na Marianne Vos . En hoewel het door een verkoudheid amper de tweede wedstrijd zal worden voor de winnares van vorig jaar rekenen we haar absoluut bij de favorieten.

Ook Lotte Kopecky kan als geen ander de hellingen verteren om daarna op haar sprint te mikken. De vraag zal echter zijn welke kaart haar ploeg SD Worx zal trekken. Want in De Panne zagen we Kopecky de sprint nog aantrekken voor Lonneke Uneken.

*

Ook Movistar-renster Emma Norsgaard Bjerg zal in haar sas zijn, ze

houdt van geaccidenteerde parcours mét wat kasseien. De Kemmelberg is

haar op het lijf geschreven, maar de vraag is of ze ook de Ossuaire-variant

even goed zal kunnen verteren.

Ook UAE heeft met Bastianelli een kanshebber in huis. In de sprint moet ze niet al te veel onderdoen voor Wiebes of Balsamo. Ook de snelle Alice Barnes van Canyon//Sram rijgt de top tien-plaatsen de laatste tijd aan elkaar en werd door onze kenners naar voren geschoven als een gevaarlijke klant in de laatste rechte lijn.



Er staan dus heel wat sprintsters die de heuvelzone kunnen overleven aan de start, maar tòch maken ook aanvallers een kans. Dan kun je ervan op aan dat FDJ-renster Grace Brown daar haar zinnen op gezet heeft. Ook Chantal Van den Broek-Blaak weet steeds haar aanvallen op het juiste moment te plaatsen.