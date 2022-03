Broer en coach Loena Hendrickx: "Hopelijk rolmodel voor veel jonge kunstschaatsers"

"Het voelt nog altijd onwerkelijk", reageerde Jorik Hendrickx voor de camera van Sporza na de zilveren medaille van zus Loena. "Zelf heb ik hier als atleet nooit van kunnen dromen, nu is het als coach werkelijkheid geworden."



"Ik ben superblij dat ik dit moment heb kunnen meemaken, want nadat ik 2 weken geleden positief getest had op corona, was het niet eens zeker dat ik hier zou kunnen zijn", die vaststelde hoe zijn zus dit seizoen gegroeid is op alle vlakken.



"Loena heeft dit jaar geleerd om met de druk en de omstandigheden om te gaan. Mentaal was ze heel goed op dit WK. Voor de vrije kür moest ze dromen. Ze is op wolkjes het ijs op gegaan en ze is meegelift op het enthousiasme van de vele Belgen in het publiek. Dit is uniek, het is de kers op de taart."