Tiesj Benoot deelt in het succes bij Jumbo-Visma: "Hier doe je al het werk voor"

"Dit was nog maar mijn derde koers dit seizoen", vertelde Tiesj Benoot. "De eerste week na de Strade Bianche was ik helemaal op de sukkel en kwam ik zelfs niet aan slapen toe."

"De week daarop verliep heel wat beter en zo kon ik opbouwen naar vandaag (gisteren, red.). Ik voel wel dat ik wat diepgang mis. Vijf tot zes hellingen na elkaar oprijden is nog lastig, maar ik hoop dat ik steeds beter kan worden."

"Ik reed ook makkelijk naar de Taaienberg toe. Daar zaten we nog met heel wat renners van de ploeg. Daar ligt zowat het punt waar de koers openspat. Vorig jaar maakte Quick-Step die rol daar waar, nu namen wij dat over."

"Wout van Aert stoof daarna de Taaienberg op. Ik had het best lastig om zijn wiel te volgen, maar daarna kwam mijn moment op Berg ten Steene. Daar voerde ik mijn rol om enkele fikse prikken uit te delen goed uit."



"Ik kende spijtig genoeg ook mechanische problemen. Mijn balhoofd was losgekomen waardoor het leek dat ik met een los stuur rond reed. Niet echt leuk in de bochten en zeker niet op de kasseien", verduidelijkte Tiesj Benoot.

De teamgenoten Wout van Aert en Christophe Laporte kwamen arm in arm over de eindmeet. "Hier doe je toch al dat werk voor als ploegmakker? Ik heb de laatste 20 kilometer op die manier kunnen rusten, want waarom zou ik rijden achter mijn teamgenoten? Ik voel me op mijn gemak bij deze ploeg. De sfeer is er bijzonder goed en dat laat zich uitschijnen in de resultaten", besloot Benoot.