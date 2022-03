Roberto Martinez voor Ierland: "Hoop dat jongens hoge lat van voorbije jaren bevestigen"

"We hebben de lat de voorbije jaren erg hoog gelegd en ik hoop dat de jongens dat morgen kunnen bevestigen", legde Martinez uit. "Als we dat kunnen doen met een team van spelers van wie nog niemand 50 caps behaalde, is dat een topprestatie. Het zou ook het succes bewijzen van onze jeugdopleiding."



Martinez selecteerde met opzet zijn belangrijkste A-spelers (met de meeste caps) niet. "Ik kan alvast zeggen dat de voorbije week heel interessant was voor mij. Ik was heel blij met de prestaties op training."



"We groeien nog elke dag als team. Trainingen zijn belangrijk voor mij, maar wedstrijden zijn toch nog iets anders. Morgen wordt daarom een test met het oog op het WK. We spelen morgen in een fantastisch en volledig gevuld stadion."



De bondscoach wilde nog niet te veel info geven over zijn basisopstelling. "Simon Mignolet zal in doel staan", bevestigde hij. "Verder kan ik nog niet veel zeggen. De spelers weten het zelf ook nog niet."



"Ik kan wel zeggen dat iedereen fit is. Ik beschik over 22 veldspelers en 4 doelmannen. We gaan over 2 wedstrijden proberen zoveel mogelijk spelers speeltijd te geven. De jongens mogen zich tonen."



In de spits gaapt de grote leegte zonder Romelu Lukaku. Michy Batshuayi is meer dan waarschijnlijk zijn vervanger zaterdag. "Michy speelt dit seizoen in een minder sterke competitie (Turkije, red), maar ik hou momenteel eigenlijk geen rekening met de prestaties van de spelers in clubverband. Er kan komende zomer nog zoveel gebeuren, bijvoorbeeld met transfers."



"Ik hecht daarom momenteel meer belang aan de prestaties van de jongens bij ons. Michy heeft bij de Duivels altijd uitstekend gepresteerd. Christian Benteke was eind vorig jaar al basisspeler tegen Estland, Divock Origi tegen Wales. De aanvallende spelers gaan allemaal kansen krijgen in het tweeluik van de komende dagen."



