Phoenix zeker van eerste plek in Westen na glansprestatie van Devin Booker

Op 24 maart 2017 schreef Devin Booker NBA-geschiedenis door als jongste speler ooit maar liefst 70 punten te maken in één wedstrijd. Precies 5 jaar later wou hij die recordavond gepast vieren.

Met 49 punten en 10 assists tegen Denver (140-130) verzekerde hij de Phoenix Suns van de eerste plek in de Western Conference. Ze mogen dus net als vorig jaar al zeker als koploper de play-offs in, waar ze het zullen opnemen tegen de nummer 8.

En dat was niet het enige goede nieuws voor de Suns, want Chris Paul stond opnieuw tussen de lijnen nadat hij zijn duim had gebroken. Hij kreeg 30 minuten en was goed voor 17 punten en 13 assists.

Michael Malone, de coach van de Denver Nuggets, kon alleen maar het hoofd buigen voor Phoenix. "Je moet echt perfect spelen om hen te kloppen. Ze hebben ons getoond waarom ze het beste team in de NBA zijn."

Phoenix Suns haalde vorig jaar de NBA-finale, maar botste daarin op Milwaukee Bucks. Krijgt de favoriet uit de Western Conference dit jaar een nieuwe kans?