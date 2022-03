Max Walscheid op intensieve zorg na aanrijding op training: "Blij dat ik nog leef"

In een perscommuniqué doet Cofidis het verhaal van de aanrijding. "Hij werd aangereden door een auto nabij zijn huis in Franken", klinkt het. "Hij verloor het bewustzijn niet, maar liep talrijke kneuzingen op. Door een helikopter werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daardoor is hij out voor de komende races."

Walscheid getuigt ook zelf over het ongeval en beseft dat hij aan veel erger ontsnapt is: "Ik reed rustig tot er plots een naderende auto afsloeg zonder richtingaanwijzers te gebruiken en me vol raakte."

"Ik kan nog steeds niet geloven dat ik het heb overleefd zonder zware verwondingen. Ik vind het jammer dat ik mijn goede vormpeil niet meer kan tonen, maar ben vooral blij dat ik nog leef."