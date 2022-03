Loena Hendrickx dolgelukkig na WK-zilver: "Mijn broer als coach heeft me zoveel beter gemaakt"

Het zilver veroveren op een WK, dat doet wat met een mens. "Het is een droom die dit seizoen nog maar eens is uitgekomen", lachte Hendrickx na afloop. "Ik was voor het WK al aan het denken: 'Hoeveel dromen zijn er dit seizoen al niet uitgekomen?' Dan komt dit er nog eens bovenop. Dat is echt een geweldig gevoel."

"Kijk hoe groot die medaille is. Die gaat een heel mooi plekje krijgen in mijn kamer. Het is te gek voor woorden. Ik had nooit gedacht dat ik hiertoe in staat was."

Doordat de Russische meisjes niet mochten schaatsen, werden de medaillekansen voor Hendrickx toch wat groter. "Dit was een superleuke wedstrijd omdat iedereen van de toppers kans kon maken op de medailles. Natuurlijk ben ik trots en blij dat ik deze medaille heb verdiend. Maar die Russen blijven toch in je achterhoofd spoken. Na alles wat er al gebeurd is in Rusland, vind ik dat ik het echt wel verdiend heb."