Italiaanse kranten vol ongeloof: "We zijn in de hel", "Verdampt als een zeepbel"

La Gazzetta: "Van de wereld gevallen"

"Wonderen herhalen zich nooit. Het gewonnen EK was een gelukkig intermezzo tussen jaren van teleurstellingen bij de nationale ploeg. Ons voetbal betaalt een enorme prijs: er is nog steeds een gebrek aan visie en er is geen moed."

"Van de wereld gevallen", kopt La Gazzetta dello Sport op haar voorpagina. "We hebben onszelf voor de gek gehouden dat we in juli op Wembley een plaats aan de tafel tussen de grote voetballers hadden verdiend."

Corriere dello Sport: "We zijn in de hel"

Ook de voorpagina van Corriere dello Sport spreekt boekdelen: "We zijn in de hel." Een ontslag van bondscoach Roberto Mancini is dan weer niet aan de orde, althans volgens bondsvoorzitter Gabriele Gravina: "De pijn is groot, maar we zullen er samen bovenop komen."

"Op 11 juli vierden we de verovering van een ongelofelijke Europese titel in de straten van Italië", schrijft de krant. "Acht maanden later zijn de magische nachten veranderd in een nachtmerrie."

"Een ongelofelijke uitschakeling, zo onverwacht dat het verbazingwekkend is. Het had een feestavond moeten worden, het werd een heruitgave van Italië-Zweden. Maar nog erger, aangezien we de uitdaging aangingen als Europees kampioen."