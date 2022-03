Heeft Léopold gesjoemeld met werkvergunningen? Topclub in hockey riskeert degradatie

"Want spelers met een toeristenvisum mogen op geen enkele manier gecompenseerd worden: geen spelersloon, maar ook verblijf, vliegtickets, een auto enz… mogen niet door de club voorzien worden. Zulke spelers zouden zelfs lidgeld moeten betalen en het wedstrijdshirt van de club moeten kopen, zoals ieder ander lid van Léopold."

"De voorzitter van Léopold heeft een verklaring op eer ondertekend waarin hij zegt dat hij zowel Monja als Albertario op geen enkele manier heeft vergoed." Daarmee is voor de hockeybond de kous af. "Wie ben ik om zo’n verklaring van één van onze voorzitters in twijfel te trekken?" Dus gaf de hockeybond een spelerslicentie aan beide Argentijnse internationals.

Wat dus volgens de bondsreglementen niet verboden is, zegt Serge Pilet, CEO van de Belgische hockeybond, maar die spelers mogen dan op geen enkele manier vergoed worden.

Eerst de feiten: in de heenronde speelden de Argentijnse internationals Federico Monja en Agustina Albertario zonder werkvergunning voor de Brusselse topclub Léopold, leider bij de mannen. Speler en speelster verbleven op dat moment in België met een toeristenvisum.

"Het is misschien naïef om te denken dat daaraan voldaan is, maar meer kunnen wij niet doen", verdedigt de CEO van de hockeybond zich. "Wij hebben gewoon onze eigen regels gevolgd en hebben niet de middelen om ieder dossier van iedere speler uit te spitten. Voor ons volstond de verklaring op eer."





Dat neemt niet weg dat de raad van de bestuur van de THL vindt dat zowel Monja als Albertario onterecht een spelerslicentie hebben gekregen. En dus verwachten de andere clubs dat Léopold alle wedstrijd in kwestie met een forfaitscore verliest.

Er is trouwens een precedent dit seizoen. Gantoise was na de winterstop de werkvergunning van twee van zijn Argentijnse internationals te verlengen en zag een gelijkspel tegen Leuven nog gewijzigd in een forfait-nederlaag.

De bond heeft ondertussen de klacht van de clubs die in de raad van bestuur zetelen ontvangen en stuurt die vandaag door naar het bondsparket. Een procedureslag lijkt in de maak, maar veel tijd is er niet.

Over vier weken zit de reguliere competitie erop. En een mogelijke sanctie voor Léopold heeft zowel invloed op play-offs en de barrages. Want als Léopold schuldig wordt bevonden, dan verliest het alle wedstrijden waarin Monja en Albertario gespeeld hebben.



In plaats van play-offs zou Léopold tegen de degradatie moeten spelen. Voor de vrouwenploeg van Léopold zou puntenverlies nog erger zijn, want dan zou de degradatie mathematisch al een feit zijn.