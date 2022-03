De Sporza-sterren voor E3 Harelbeke: slechts 2 Belgen staan op de lijst

***

Vorig jaar had Wout van Aert zijn dagje niet in Harelbeke met een lekke band in de hellingenzone en een kleine inzinking op de Tiegemberg. Als die calamiteiten vandaag een snipperdag nemen, dan is Van Aert - op papier veel beter omringd dan vorig jaar - wellicht de te kloppen man op de Stasegemsesteenweg. Van Aert was in 2021 een speelbal van het alomtegenwoordige Deceuninck-Quick Step, waarbij Kasper Asgreen uiteindelijk de opperwolf was. De Deen kan voortaan niet meer rekenen op de relatieve schaduwstatus, maar heeft in de Ronde van Vlaanderen bewezen dat hij ook op zijn sprint mag vertrouwen. Asgreen verkondigt zelf dat zijn conditie op punt staat. Zet hij een punt achter alle ellende van de voorbije weken binnen zijn ploeg?

Supersub Mads Pedersen werd 6e bij zijn debuut in La Primavera. De Deense bonk straalt topvorm uit, maar kon nog nooit bekoren in Harelbeke. Zijn 3 opgaves op 4 deelnames een teken aan de wand? Pedersen eindigde op de Via Roma niet op het podium, Anthony Turgis wel. De dubbelganger van Peter Sagan was vorig jaar de koning van de regelmaat en is na Sanremo een trapje opgeschoven in de hiërarchie. Bij Quick Step-Alpha Vinyl geloven ze dat Florian Sénéchal zonder de val van Giacomo Nizzolo in de afdaling van de Poggio voor het podium had kunnen sprinten. Misschien krijgt de Fransman vandaag een herkansing? Vorig jaar werd hij 2e in het ploegenspel.

Het Deense dynamiet staat in deze periode van het jaar spotgoedkoop. Søren Kragh Andersen imponeerde op de Poggio en moet het Vlaamse ijzer nu smeden: in principe slaat hij Vlaanderen en Roubaix over en mikt hij na Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen resoluut op de klimklassiekers. Jasper Stuyven kon vorige zaterdag het rugnummer 1 niet opspelden, maar de Leuvenaar is vooral blij dat hij hersteld is na zijn ziekte. Een 9e plaats afgelopen woensdag in het hectische slot van Brugge-De Panne bewijst dat de benen en het hoofd er klaar voor zijn. Voor Dylan van Baarle wordt het dan weer zijn eerste date met de kasseien dit jaar. Wie Dwars door Vlaanderen kan winnen, moet ook in de E3 Harelbeke een gooi kunnen doen naar de jackpot. Bij Ineos Grenadiers houden ze ook Jhonatan Narvaez achter de hand. Een 25-jarige knaap uit Ecuador link je niet meteen met het Vlaamse werk, maar Narvaez heeft vorig jaar en dit jaar al voldoende bewezen dat zijn veelvuldige vermeldingen in het wedstrijdverhaal geen toevalstreffers zijn. We weten, tot slot, niet of Matej Mohoric zijn dropper heeft meegenomen naar Vlaanderen, maar de winnaar van Milaan-Sanremo laat niets aan het toeval over en kampeert al enkele dagen in de Vlaamse Ardennen. Beschikt hij stilaan over voldoende parcourskennis en is hij zaterdag aan een reeks begonnen?