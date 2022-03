De conclusies van Karl & José na de E3: "Excuses voor sommige ploegen worden alsmaar kleiner"

“Het was uiteindelijk Girmay, die het duo Laporte/Van Aert nog het dichtst benaderde. Niemand was verder bekwaam om die mannen te volgen."

"Ineos kwam goed terug in de finale, maar heeft uiteindelijk wel de slag gemist. Op het moment van de waarheid kunnen Narvaez en Van Baarle niet mee. Maar dat geldt eigenlijk voor heel veel ploegen. Sommigen hebben links of rechts nog een klein beetje excuses, maar die beginnen alsmaar kleiner te worden."

José: "Normaal wel. Maar de vraag is: doe hem een andere trui aan, zit hij daar dan? Hij heeft zoveel jaren bij Cofidis gereden. Daar deed hij dit niet. Ligt het aan de voorbereiding van dit team, was het geloof elders minder groot, of trekt Wout van Aert de rest mee in zijn zog?"

Karl: Is Christophe Laporte niet altijd de kopman in een andere ploeg als je die vandaag ziet rijden?

Karl: We hebben vandaag een demonstratie gezien van Jumbo-Visma die al begon op de Taaienberg. Of die helling nu op 50, 80 of 120 km van de aankomst ligt... Het blijft dé referentie.

Karl: De Eritreeër Girmay wordt 5e en is niet te beroerd om te koersen. Hij valt toch ongetwijfeld in de smaak bij grotere ploegen?

José: “Hij is publicitair een belangrijk figuur. Girmay is apart en nieuw in de wielrennerij. Iemand die enthousiasme en een nieuwe dynamiek uitstraalt. Én hij heeft een volledig continent achter zich. Bovendien moet hij nog 22 worden."

Karl: Wie ik nog gemist heb: Mads Pedersen. Jasper Stuyven was er wel, maar kwam net iets tekort in de finale.

José: “We misten er eigenlijk heel veel. De heel goede renners zaten vooraan, maar toch waren er veel gemiste kansen. En dat in een wedstrijd gereden in goeie weersomstandigheden."

Karl: Ten slotte is er Lotto-Soudal, waarbij vooral de pech van Victor Campenaerts het opvallendste feit was. Hij moest weer achtervolgen.

José: "Ik snap er niets van. Hij had zés spaken uit zijn voorwiel - de



fietswissel was wel heel bedenkelijk. Was het pech? We weten niet wat er precies gebeurd is."

"Brent Van Moer zat wel vooraan, maar verder was er van de ploeg niets te zien."

Karl: Kan Arnaud De Lie in Gent-Wevelgem dan al iets laten zien voor de ploeg?

José: "Neen. Dat is nog te vroeg. Hij zou wel minstens 1 keer mee over de Kemmelberg moeten kunnen. De Lie is in elk geval wel een geweldig lichtpunt in het verhaal Lotto-Soudal."