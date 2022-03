Crucialere interlands dan de Rode Duivels: toekomstige generaties staan voor sleutelweek

Alle drie beschikken ze over een bijzonder getalenteerde generatie die op koers ligt voor de kwalificatie.

Maar wat als onze nationale jeugdploegen daar nu eens voor zorgen? Voor het eerst in 16 jaar kunnen zowel de U17, U19 als de U21 zich plaatsen voor het EK.

U21: Historische kwalificatie in Denemarken?

Na 2002, 2007 en 2019 kunnen de U21 zich voor de vierde keer in de geschiedenis plaatsen voor het eindtoernooi.

Een punt in Denemarken volstaat dinsdag om een EK-ticket te mogen boeken. De Belgische beloften van Jacky Mathijssen denderen momenteel foutloos door hun kwalificatiecampagne met zes opeenvolgende zeges.

Amadou Onana van Rijsel is de aanvoerder van de Belgische beloften.

Neem bijvoorbeeld aanvoerder Amadou Onana - onlangs nog titularis bij Rijsel in de Champions League. Ook Maarten Vandevoordt (Genk), Koni De Winter (Juventus), Ignace Van der Brempt (RB Salzburg), Aster Vranckx (Wolfsburg), Michel Ange Balikwisha (Antwerp) en Loïs Openda (Vitessa) hebben al naam gemaakt.

U19: Supergeneratie treft Duitsland en Italië

Johan Bakayoko is dit seizoen de grote revelatie bij Jong PSV met 14 goals en mocht ook debuteren bij de hoofdmacht. Kapitein Fedde Leysen maakte eveneens indruk bij de beloften van de Eindhovenaars.

Romeo Lavia is "The Next Big Thing" bij Manchester City. En dan zijn er nog Lynnt Audoor en Cisse Sandra - beide op de rand van de doorbraak bij Club Brugge.



Eerder deze week ging Finland met 1-3 voor de bijl. Met Duitsland (vandaag) en Italië (dinsdag) wachten straks de echte tests voor de ploeg van Wesley Sonck. Alleen de groepswinnaar speelt deze zomer het EK. Het zou pas de vijfde keer zijn dat de Belgische U19 zich plaatsen voor dat eindtoernooi.