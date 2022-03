Costa Rica en de lat houden Canada (voorlopig) van eerste WK sinds 1986

Canada landde in Costa Rica als de ongeslagen leider in de WK-kwalificatie in Noord- en Midden-Amerika en het zo begeerde WK-ticket leek panklaar te liggen. Maar na één helft was Qatar weer verder weg.

Mark-Anthony Kaye liep na iets meer dan een halfuur tegen een wel heel vermijdbare tweede gele kaart aan en in de extra tijd van de eerste helft kopte Celso Borges de 1-0 op het scorebord.

Na de rust ging Canada (met Tajon Buchanan, Jonathan David en Cyle Larin in de basis) op zoek naar de gelijkmaker, maar Buchanan trof de lat en Keylor Navas schudde enkele goeie saves uit zijn mouw. Zo bleef het 1-0.

Ondanks de nederlaag ligt Canada nog altijd in poleposition om voor het eerst sinds 1986 naar het WK te gaan. Zondag ontvangen ze Jamaica in Toronto. Dankzij de zege heeft ook Costa Rica (met invaller Bryan Ruiz) nog uitzicht op het WK 2022 in Qatar.

Dan moet dat via de 4e plaats en een intercontinentale play-off gebeuren of Costa Rico moet Mexico of de Verenigde Staten nog uit de top 4 stoten.