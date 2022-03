Asgreen: "Van Aert is te kloppen, we moeten alleen uitzoeken hoe"

Asgreen: "Had vandaag niet de benen om te volgen"

Vorig jaar voerde Asgreen een nummertje op in Harelbeke en reed hij solo naar de finish. Vandaag bolde Van Aert als eerste over de streep. "Hij was sterker dan ik", gaf Asgreen toe.

"Het is wat het is. Ik had vandaag gewoon niet de benen om te volgen. De ziekte die ik 5 à 6 weken geleden had, zou me nu geen parten meer mogen spelen. Maar mijn vorm vandaag was niet goed genoeg om Jumbo te volgen."

"Ik ben gewoon niet zo goed als hen", wees Asgreen naar Jumbo-Visma. "Het is zeker mogelijk om hem te verslaan, we moeten alleen uitzoeken hoe. We gaan nu naar huis en de koers analyseren. We gaan proberen om de volgende keer met een beter plan op de proppen te komen."