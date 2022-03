Aanvoerder Youri Tielemans moet straks jonge Duivels leiden: "Winnaarsmentaliteit is er"

"Een goede prestatie is heel belangrijk", benadrukte Youri Tielemans. "Maar als we daarbij niet winnen, zullen we teleurgesteld zijn. We zijn hier om te winnen."

"De laatste jaren hebben we hoge standaarden gezet en dat willen we zo houden. Niet iedereen is erbij, maar toch willen we verder gaan op de ingeslagen weg. Die winnaarsmentaliteit is er."

Martinez benoemde Tielemans tot zijn kapitein in een selectie met enkel spelers die minder dan 50 caps verzamelden. "Maar mijn rol is daarom niet anders", legde de middenvelder van Leicester City uit. "Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid, op en naast het veld. Dat deed ik ook bij vorige wedstrijden al."

"De trainer heeft mij meer een leidersrol gegeven door die aanvoerdersband, dat is een enorme blijk van vertrouwen, maar persoonlijk verandert er voor mij niets. Ook niet op het veld. Ik probeer jongens die er niet altijd bij zijn bij te staan."

"Er is veel communicatie op training. Ik ken alle jongens uit het verleden, bijvoorbeeld uit de jeugdopleiding van Anderlecht, en ken hun kwaliteiten."