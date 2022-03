Tourist LeMC ontdekt plezier van de looptraining: "Ik snakte ernaar na verplichte pauze van 2 weken"

Bekijk hier hoe het staat met het vormpeil van Tourist LeMC

"Ik loop graag op een plek die ik goed ken"

"Ik train intussen 3 keer per week. Het zijn 3 verschillende trainingen: een trage duurtraining, een intervaltraining en iets daartussen. Mijn langste tocht is er eentje van 50 minuten. Dat valt qua training mee, al heb ik de totale tijdsinvestering wel onderschat. Je moet je klaarmaken, je moet op je voeding letten voor en na, ..."

"Ik heb mijn loopschema deze week weer opgepikt na een noodgewongen pauze van 2 weken", vertelt Johannes Faes ons wanneer we hem ontmoeten aan het Fort van Hoboken. "De eerste week had ik wat griep, daarna waren er mijn concerten in de Lotto Arena."

In het begin was ik ook pompaf, maar nu geeft een training meer energie dan dat ik kwijt ben voor de dag

Voelt Tourist LeMC ook dat hij vooruitgang boekt?

"De eerste 2 weken had ik spierpijn na een training, iets wat na enkele trainingen wegebde. In het begin was ik ook pompaf, maar nu geeft het lopen me meer energie dan dat ik kwijt ben voor de dag. "

"De trainingen zijn ook niet te lastig. Ze gaan traag maar gestaag. Ik vermoed dat het schema bewust zo opgebouwd is om blessures te vermijden."

"Qua voeding valt de inspanning heel goed mee. Ik eet hetzelfde als ervoor. Alleen houd ik rekening met de timing. Zo moet ik ervoor zorgen dat ik voldoende drink voor een training en ook niet te zwaar eet. Ik maak ook natuurlijke shakes met banaan, chocomelk en superfoods. "