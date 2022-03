Rode Duivels zijn eregast op Iers feestje: de verhalen achter nummer 49 op FIFA-ranking

Rode Duivels zijn eregast op Iers jubileum

Zelf is Ierland afgegleden naar de 49e plaats op de FIFA-ranking, tussen Mali en Paraguay. Een stuk lager dan de 23e plaats die het nog bezette in 2016, de laatste keer dat België en Ierland elkaar troffen.

"We have always found the Irish a bit odd. They refuse to be English", zei de gewezen Britse eerste minister Winston Churchill ooit over de Ieren. Een groter compliment kan je de Ierse fans wellicht niet geven.

Twee keer met het mes op de keel voor België tegen Ierland

Het was warm in Bordeaux op 18 juni 2016. Niet alleen de lucht was zomers, ook de grond onder de voeten van de Rode Duivels was heet.

Na het verlies tegen Italië in de openingsmatch moest er gewonnen worden van Ierland. België domineerde, maar pas na de rust brak Romelu Lukaku de ban. Het was het begin van een vlotte 3-0-zege (zie video).

Het was niet de eerste keer dat Ierland de tegenstander was op een moment dat de Rode Duivels met het mes op de keel stonden. Voor het WK 1998 in Frankrijk was België veroordeeld tot barragematchen in de kwalificaties. Tegenstander in die all or nothing wedstrijden: Ierland.

Het is een van de weinige keren bij de nationale ploeg dat Luc Nilis door de natie als held werd gekroond. Hij scoorde in de heenmatch (1-1) en maakte ook de beslissende treffer in de terugmatch (2-1).