Noorse voetbalvedette Ada Hegerberg keert na 5 jaar terug bij nationale ploeg: "Geen spijt"

Hegerberg telde 66 interlands en 38 doelpunten voor Noorwegen, toen ze 5 jaar geleden de drastische beslissing nam. Onder meer een discussie over de vergoedingen voor de vrouweninternationals lag aan de basis.



Ze stelt zich nu weer beschikbaar. "Ik ben blij dat ik vandaag kan terugkeren naar dit team en kan beginnen aan een nieuw hoofdstuk", zegt de aanvalster. "Ik hou van voetbal en speel het spelletje graag."



"Over mijn beslissing in 2017 heb ik geen spijt. Maar ik heb veel tijd gehad om na te denken, over verschillende aspecten in mijn leven. Ik heb open gesprekken gevoerd met de federatie."



Hegerberg miste het EK van 2017 in Nederland, waar Noorwegen met 0 op 9 in de groepsfase werd uitgeschakeld, onder meer na een 0-2-nederlaag tegen België. Vier jaar eerder hadden de Noorse vrouwen, met Hegerberg, nog de EK-finale verloren tegen Duitsland.



Op het EK van deze zomer in Engeland is Noorwegen ingedeeld in een groep met het gastland, Oostenrijk en Noord-Ierland.