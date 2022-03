Nieuwe brandstof of ultieme kras op het ego? Cristiano Ronaldo staat voor alles-of-niets week met Portugal

In Qatar liggen nog een hele reeks mijlpalen voor in het dikke recordboek van het fenomeen te wachten.

Toch is Ronaldo met voorsprong de meest straffe van het handjevol onverslijtbare doorzetters. De Portugees kan in november op zijn tiende opeenvolgende grote toernooi staan. 5 EK’s en straks evenveel WK’s?

Tweesprong tegen Turkije en Italië?

Een bijzonder pittig traject richting Qatar dus. En dat heeft Portugal enkel en alleen aan zichzelf te wijten, want lange tijd leken Ronaldo en co helemaal op koers te liggen voor het WK.

Een uitschuiver in Ierland (0-0) en een dodelijke tegentreffer diep in blessuretijd tegen Servië (1-2) veroordeelden de Zuid-Europeanen alsnog tot play-offs.

Spookrijder binnen team

De uitschakeling tegen de Rode Duivels toonde het gebrek aan een écht collectief plan nog maar eens aan. Omdat het individu Ronaldo te groot is? De recordschutter kroonde zich wel tot topschutter van het EK, maar was zoals vooraf gevreesd soms een spookrijder binnen het eigen team.

Voor het EK 2012 loodste de aanvaller Portugal met twee goals voorbij Bosnië in een beslissende 6-2-zege. Twee jaar later zorgde hij eveneens voor de WK-tickets richting Brazilië na 4-2 winst tegen Zweden. Álle vier de treffers stonden op naam van Ronaldo.

Toch zijn alle ogen nu wéér op Ronaldo gericht. Zeker met zijn voorgeschiedenis in barrageduels in het achterhoofd.

Kras op het ego

Een WK zonder de wereldvedette zou toch een flinke domper zijn. Love him or hate him: Ronaldo is altijd een onmisbare attractie op een groot toernooi.



De Portugees heeft ook wat recht te zetten. Voor het eerst sinds 2010 dreigt een seizoen zonder trofee. De droomhereniging bij Manchester United bleek vooralsnog geen onverdeeld succes.

Dan zal hij toch niet ook falen met een indrukwekkend Portugal? Met deze uitzonderlijke generatie talent moet hij - nog een laatste keer? - straks altijd meestrijden om de ultieme voetbalprijs.



Zo niet, zal hijzelf en de buitenwereld dat als een mislukking aanzien. Te meer omdat eeuwige rivaal Lionel Messi wel al zeker present zal zijn in Qatar. Het zou de ultieme kras op het ego van Ronaldo zijn.





Wees maar zeker dat hij er extra motivatie uithaalt.