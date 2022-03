Loena Hendrickx schaatst vanavond vrije kür op WK: "Ze straalde geluk uit en ze zal er staan"

"Loena was vrij goed gerecupereerd en de blessures zijn onder controle. Er is geen terugval."

"Het gevoel is best oké", gaf broer en coach Jorik Hendrickx mee na de donderdagtraining.

De prestatie was gezien haar kwaliteiten geen regelrechte verrassing, maar dat Hendrickx hoge ogen gooide na een hobbelige voorbereiding met een liesblessure, was wel een zeer fijne surprise.

Ook de entourage van Hendrickx was toch verbaasd over de topscore in de korte kür. "De laatste weken waren niet ideaal en we waren blij om haar te zien schitteren."

"Loena was opgelucht en dat waren wij ook. Backstage zijn er wel traantjes gelaten. Het was een moeilijke periode, maar we zijn altijd positief gebleven."

De vrije kür van vrijdagavond wordt uiteraard weer een harde dobber. "Maar ik heb vertrouwen in Loena", zegt haar choreograaf.

"Loena is mentaal sterk. She will deliver, ze zal er staan. Of dat dan een medaille is? Goeie vraag. We hebben mooie dromen, maar daar focussen we niet op."

"Het wordt de laatste vrije kür van dit seizoen. Loena wil er het beste van maken en haar prestatie woensdag heeft haar een boost gegeven. Dat zal haar zeker helpen."