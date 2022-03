Kersverse vader Simon Mignolet: "Niet aan gedacht om te passen voor de Rode Duivels"

De Rode Duivels spelen zaterdag en dinsdag vriendschappelijk tegen Ierland en Burkina Faso. In de selectie die Roberto Martinez gemaakt heeft, zijn Simon Mignolet en Thorgan Hazard twee routiniers. De doelman van Club Brugge is ondanks zijn prille vaderschap blij om er weer bij te zijn en ook Thorgan Hazard voelt zich goed in zijn vel bij de Duivels. "We amuseren ons op de training", klinkt het.

Bondscoach Roberto Martinez heeft voor het tweeluik Ierland/Burkina Faso alleen spelers geselecteerd met minder dan 50 caps op de teller. Doelman Simon Mignolet heeft "slechts" 31 caps, maar is met zijn 118 selecties wel een van de gevestigde waarden bij de Rode Duivels.



"Ik heb met deze generatie alles meegemaakt en met een doelman als Thibaut Courtois voor mij ben ik blij met mijn 31 caps. Hopelijk mogen er daar nog een paar bijkomen", vertelt Mignolet, die eerder deze week voor de 2e keer vader werd.



"Moeder en zoon stellen het goed, ik ben een fiere vader", glundert hij. "De mama had mij op dit moment natuurlijk liever thuis gehad, maar er is nog tijd om dat goed te maken. Ik sta altijd klaar om de Rode Duivels te helpen, dus ik heb er niet aan gedacht om deze wedstrijden over te slaan."

Mignolet is al jaren de nummer 2, achter de onbetwiste nummer 1 Thibaut Courtois. Voelt de doelman op zijn 34e de hete adem van Koen Casteels en co in de nek? "Ik sta zelf niet stil bij de hiërarchie. Ik bekijk dat niet als nummer 1, 2 en 3. We zijn hier om samen iets te presteren. Wie 1, 2, 3 of zelfs nummer 4 is, heeft geen belang."



Met 34 lentes is Mignolet deze interlandbreak de ouderdomsdeken van het team, maar voor de doelman verandert dat weinig aan zijn rol. "Als keeper ben je altijd een beetje een leider en geef je informatie door aan de spelers die voor je staan. Of dat nu Alderweireld en Vertonghen zijn of jonge gasten, dat maakt geen verschil."



Mignolet kijkt uit naar de match tegen Ierland, in Dublin. "Ik heb er met Liverpool al eens gespeeld. De Ieren hebben een stevige fanbase. Het is een leuk stadion en de sfeer zal top zijn. Voor de jonge gasten wordt dat een goeie les om dat eens te kunnen meemaken."

"Die nieuwe rol zal Thomas Vermaelen goed afgaan"

Simon Mignolet is van dezelfde generatie als Thomas Vermaelen, maar die staat nu aan de andere kant als assistent van de bondscoach. "Dat was na al die jaren wel een beetje vreemd, al had iedereen dat wel in hem gezien. Hij heeft al een liedje gezongen als nieuw staflid. Dat moet ook gebeuren", lacht Mignolet.



"Ik denk dat die rol hem goed zal afgaan. Hij heeft de overstap vlot gemaakt. Met deze groep zal het voor hem misschien ook iets makkelijker zijn. Hij heeft met deze spelers niet dezelfde band als met jongens als Alderweireld of Vertonghen."



"Of ik al nadenk over mijn eigen toekomst? Ik ben zelf bijna klaar met de trainerscursus, dus soms sta je daar wel eens bij stil. Maar ik heb het geluk dat een carrière van een doelman vaak iets langer duurt. Zolang ik elke dag fit kan blijven, focus ik me daarop. Daarna zien we wel."

Thorgan Hazard: "Kan me aan veel posities aanpassen"

In deze selectie is ook Thorgan Hazard met zijn 41 caps een van de routiniers. "Ik maak inderdaad al een tijdje deel uit van de ploeg. Ik heb al het geluk gehad om een WK en een EK te mogen meemaken. Het WK was vooral als reserve, op het EK was ik meer titularis. Ik groei nog steeds en hoop ook in de toekomst nog mooie dingen te kunnen tonen bij de nationale ploeg", zegt Hazard, die op de dag van de interland tegen Burkina Faso 29 wordt.



Net als Mignolet heeft ook Hazard niet het gevoel dat er in deze jongere selectie een andere rol van hem verwacht wordt. "Het is niet dat er echt veel nieuwe gezichten zijn. De meeste jongens ken ik wel. De jongeren weten wat ze moeten doen en de ouderen ook. We lachen en amuseren ons op de training. De sfeer zit goed", vindt Hazard.



Komt Hazard in aanmerking voor de kapiteinsband? "Ik denk dat Youri Tielemans met zijn 47 interlands de meeste caps telt van deze groep. Youri is een natuurlijke leider, zowel op als naast het veld. Ik zou die armband met plezier dragen als ik hem krijg. Het zou een eer zijn, maar als iemand anders gekozen wordt, is dat prima voor mij."



Ook van zijn positie op het veld ligt Hazard niet wakker. "Ik kan me aan veel posities aanpassen. Ik heb dit seizoen bij Dortmund al op 5 verschillende posities gespeeld. Ik hou wel van veranderingen. Soms is het wel even wat wennen, maar dat komt snel terug. Daarover maak ik mij geen zorgen."