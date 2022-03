E3-kopman Kasper Asgreen: "Ik sta conditioneel waar ik moet staan"

Kasper Asgreen reed vorig jaar een uitmuntende E3 Harelbeke. Zijn start van 2022 viel echter in het water door een coronabesmetting, maar na een 3e plaats in de Strade Bianche lijkt de Deen net op tijd onder stoom te komen.

"Ik heb inmiddels genoeg ervaring om te weten wat ik moet doen om conditioneel top te zijn. Ik reed dit jaar Milaan-Sanremo niet. Ik hou nochtans van die koers. De finale is intens en speciaal, maar die wedstrijd paste nu eenmaal niet in mijn programma."

In vergelijking met vorige jaren ziet zijn ploeg er misschien net iets minder sterk uit door de vele zieken. "We zijn nog niet zo dominant geweest als sommige andere teams, maar we hebben wel al veel gewonnen. Dus dat is niet zo slecht."

"Ikzelf heb de laatste weken voldoende progressie gemaakt. Zeker in de Strade Bianche. Daar ben ik wel enkele keren diep moeten gaan. Ik verteerde die hellingen daar ook goed en dat was een heel goed teken."