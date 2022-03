Christian Eriksen sluit aan bij Denemarken: "Ik wil dat alles weer zoals vanouds is"

De Denen trainen in Marbella (Spanje) in aanloop naar de wedstrijd van zaterdag in Amsterdam tegen Nederland.

"Ik ben logischerwijs erg blij hier te zijn", klonk het in een eerste reactie bij Eriksen. "Het doet deugd hier terug bij de selectie te zijn."

Voor Eriksen is het zijn comeback bij de nationale ploeg na een afwezigheid van negen maanden nadat hij op het EK vorige zomer in de wedstrijd tegen Finland een hartstilstand kreeg.

"Ik heb toen het geluk gehad dat ik snel de nodige medische zorgen kreeg. Nu is alles weer in orde en ben ik klaar om voor Denemarken te spelen."

"Ik wil dat alles weer zo snel mogelijk zoals vanouds is. Als ik niet met zekerheid zou weten dat er geen gevaar is, zou ik hier niet staan."

Tegen Nederland zal de 109-voudige international in Amsterdam meer dan waarschijnlijk op de bank starten.

Mogelijk volgt er nadien wel een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Servië, zo liet bondscoach Kasper Hjulmand uitschijnen.