Ashleigh Barty laat nummer 1 schrappen na Miami, Iga Swiatek in polepositie voor WTA-troon

Barty heeft zelf de keuze of en wanneer ze haar naam uit de WTA-ranking laat verwijderen. Op een persconferentie in Brisbane, daags na haar afscheidsboodschap, gaf ze mee dat ze dat meteen zal doen.

"In het volgende klassement zal mijn naam geschrapt zijn. Het wordt een spannende tijd voor de WTA Tour met een nieuwe nummer 1."



De kans is groot dat Barty's positie wordt overgenomen door Iga Swiatek. De 20-jarige Poolse won vorige week de titel in Indian Wells en wipte daardoor naar de tweede plaats, weliswaar op respectabele afstand van Barty.



Swiatek, in 2020 winnares van Roland Garros, telt op haar beurt 691 punten voorsprong op de Griekse Maria Sakkari. Binnen de 1.000 punten van Swiatek volgen nog Barbora Krejcikova, Aryna Sabalenka en Paula Badosa.



Over haar toekomstplannen wilde Barty donderdag niet veel kwijt. "Jullie zullen moeten afwachten. Ik ga hier niet alles verklappen. Jullie moeten geduld oefenen, dat is een mooie deugd", lachte ze.