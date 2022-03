Antwerp verliest met Select Group een van zijn hoofdsponsors: "Aanstelling Overmars strookt niet met onze waarden"

Voetbalclub Antwerp is met de aanstelling van Marc Overmars als sportief directeur in het oog van een storm terechtgekomen. Veel waarnemers vinden het te snel na het schandaal rond grensoverschrijdend gedrag bij Ajax.



Ook de Select Group, sponsor van Antwerp, deelt die mening. Het HR-bedrijf kan zich niet vinden in de aanstelling van Marc Overmars als directeur voetbalzaken en heeft in een statement verklaard dat het zich daarom niet langer wil binden aan de club. Het sponsorcontract zal volgend seizoen niet verlengd worden.

"Wij zijn ten zeerste verbaasd over deze beslissing. Als vaste partner en sponsor van RAFC werden wij vooraf niet geconsulteerd noch geïnformeerd", vertelde Select Group in een statement.



"De keuze om de heer Overmars, die recentelijk werd beschuldigd van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag en waartegen momenteel nog een onafhankelijk onderzoek loopt in Nederland, nu reeds te benoemen, druist rechtstreeks in tegen de waarden en normen van onze Select Group."

"Wij geloven nochtans oprecht dat elke mens na een bewuste periode van zelfreflectie tot inzicht kan komen en een tweede kans kan verdienen. We betreuren het dan ook ten zeerste dat men tijdens de persconferentie het moment voorbij liet gaan om sereen, behoedzaam en weloverwogen te getuigen van dit proces van zelfreflectie en het verworven inzicht, noch door de directie van Antwerp, noch door de heer Overmars zelf. Enige zorgvuldigheid in de communicatie over de problematiek hebben wij eveneens niet gehoord of gezien."

"Als Select Group hebben wij dan ook beslist om ons partnership met RAFC niet te zullen vernieuwen voor het seizoen 2022 – 2023."