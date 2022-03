Tim Merlier na zege in Brugge-De Panne: "Graag elke week een koers op woensdag"

Hoewel de omroeper Tim Merlier al had uitgeroepen tot winnaar, was hij er zelf tijdens het interview met Renaat Schotte nog altijd niet gerust op. "Ik zou wel eerst nog eens de foto willen zien."

Toen die weinig aan de verbeelding overliet, grapte Dylan Groenewegen naast hem dat Merlier gewonnen had omdat hij met dikkere banden rijdt. De voormalige Belgische kampioen kon er smakelijk om lachen.

"De chaos die tot de sprint leidde valt niet te beschrijven. Als je daar beelden vanuit het peloton van zou zien... Ik was al blij dat ik heelhuids aan de finish ben geraakt. Dat ik dan ook nog win, maakt het dubbel zo goed."

Merlier had bij de sprint zelf geluk dat Olav Kooij ruimte genoeg liet om te passeren. "Daar was ik op aan het wachten. Ik twijfelde misschien een halve seconde te lang, maar uiteindelijk was het een mooie sprint zij aan zij met Dylan. Ik dacht dat ik hem had, maar hij kwam nog eens terug en ik moest er nog eens extra aan snokken."