Sabine Appelmans: "Afscheid Barty is beetje te vergelijken met dat van Justine Henin, die ook op haar 25e stopte"

Barty maakte haar afscheid bekend in een filmpje op Instagram. Ze kan het fysiek en mentaal niet meer opbrengen om te presteren op het allerhoogste niveau. "De tijd voor mij is gekomen om te stoppen en andere dromen na te jagen."



Appelmans verslikte zich vanochtend niet in haar koffie. "Het is niet helemaal een verrassing voor mij. Barty heeft sowieso een atypische carrière gehad. Ze was heel jong heel goed en draaide toen bijna mee aan de top, toen ze stopte en ervoor koos iets anders te gaan doen. Ze is 2 jaar cricket gaan spelen."



"Een vriendin overtuigde haar om weer te beginnen tennissen. Ze was dan eerst succesvol in het dubbelspel en later ook in het enkelspel, met winst op Roland Garros in 2019. Nadat ze dit jaar de Australian Open gewonnen had, was ze geblesseerd en zag ze het niet meer zitten. Ik denk dat het voor haar toen al rond was."



Nadat ze dit jaar de Australian Open gewonnen had, was ze geblesseerd en zag ze het niet meer zitten. Ik denk dat het voor haar toen al rond was. Sabine Appelmans

"De Australian Open winnen was haar grote droom, voor haar was dat het moment waarop ze voelde: "Kijk, hier mag het ook stoppen.""



Appelmans weet wat er weegt: "Barty is een speelster die ontzettend getalenteerd is, maar die het heel moeilijk had met alles wat erbij kwam kijken. Ook met de druk die erbij komt kijken om de nummer 1 te zijn."



"Ze was eigenlijk een heel gewoon, simpel meisje dat ineens aan de top staat, maar eigenlijk liever gewoon wou blijven."



Die mentale en fysieke druk haalde Barty ook aan in haar afscheidsrede. Appelmans kan uit ervaring spreken. "Die is enorm zwaar. Het is niet alleen fysiek heel zwaar, maar ook mentaal."



"Daar zat ook nog eens die coronaperiode tussen. Ze is van Australië en heeft weinig kunnen reizen en spelen."

"Een beetje te vergelijken met Justine Henin"

Appelmans, een van Belgiës besten in de jaren 90, maakt nog een kanttekening: "Nu is dat verrassend dat iemand zo vroeg stopt, maar 20 jaar geleden was dat een heel normale leeftijd voor vrouwen om te stoppen. Steffi Graf en Monica Seles stopten ook rond hun 26. Barty wordt volgende maand 26."



"Sinds vorig jaar is ze ook verloofd. Ze haalt ook andere dromen aan. Misschien wil ze wel mama worden, misschien wil ze een gewoon, normaal leven. Op zich is dat stoppen dan niet zo verrassend."



Justine Henin deed het Barty voor: als nummer 1 van de wereld op haar 25e op tennispensioen gaan, in 2008. "Dat is een beetje te vergelijken", beaamt Appelmans. "Al moest Justine fysiek misschien nog veel harder werken dan Barty. Maar ze hebben dat allebei gedaan. Dat is ook de enige manier om aan de top te staan. Dat vraagt enorm veel van een lichaam."



"Justine was ook vaker geblesseerd en had ook kwaaltjes. Dat hoor je bij Barty minder. Ik denk dat het bij Barty meer kwestie is van dat ze weer een normaal leven wil."



Justine Henin.

"Comeback in een andere sport?"