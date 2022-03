Renners over koersen na ziekte: "Liever dag extra rusten, dan te vroeg herbeginnen"

Of er een link is tussen wat Colbrelli maandag overkwam en zijn eerdere coronabesmetting dit jaar of zijn bronchitis waarmee hij uit Parijs-Nice stapte, is niet zeker. Zonder kennis van dat individuele geval waarschuwde bondsdokter Kris Van Der Mieren gisteren in een gesprek met onze redactie: "Na een infectie of ziekte moeten sporters rekening houden met sporthygiëne." Dat benadrukt ook Tom Teulingkx, voorzitter van de Vereniging van Sport- en Keuringsartsen (VSK). "Elke infectie kan een hartinfectie geven. We zien de laatste weken regelmatig sporters met myo- en pericarditis (respectievelijk een ontsteking van de hartspier of aan de buitenkant van het hart, red)." "Rust blijft essentieel, ook bij topsporters. Er is niet alleen corona, maar tegenwoordig ook tal van andere infecties: griep, bronchitis, gastro-enteritis. Waakzaamheid en voorzichtigheid blijven de boodschap."

Stuyven: "Gezondheid is het belangrijkste"

En meer en meer renners hebben die boodschap begrepen. Dat bleek bij de startinterviews voor Brugge-De Panne vanmiddag. Jasper Stuyven maakt in Brugge zijn rentree, nadat hij door ziekte zijn titel in Milaan-Sanremo niet had kunnen verdedigen. "He gaat goed met mij. Ik heb een goed weekend achter de rug gehad, Sanremo kwam gewoon net te vroeg." "Ik denk dat ik er alleen maar deugd van zal gehad hebben om te beslissen om niet deel te nemen." Hoe kijkt hij naar Colbrelli? "Dat is even schrikken. Het is dan fijn om te lezen dat het op zich wel oké is en dat het goed gaat. Het is jammer dat na corona dit nu weer gebeurt. Ik hoop dat hij snel weer de oude is en weer in het peloton kan terugkeren." Hoe gaat de ploeg van Stuyven, Trek-Segafredo, nu met zieke renners of pas ziek geweeste renners om? "We kennen natuurlijk de exacte omstandigheden niet. Heeft Sonny in Parijs-Nice gekoerst met koorts? Het is algemeen geweten dat je je lichaam niet onder zo'n stress mag zetten als je koorts hebt." "Was het dat, of was het toch corona, waar nog niet zoveel over de gevolgen geweten is? Ik denk dat we sowieso voorzichtig moeten zijn. De afgelopen 2 jaar heeft ons geleerd om liever een dag extra te rusten dan te vroeg te herbeginnen." Voor de renners zijn dit de belangrijke weken. Je wil als coureur niet te veel missen, want dat heeft zijn impact op de conditie. Stuyven erkent: "Dat is niet leuk op dat moment, maar je kunt dat niet veranderen. De gezondheid is het belangrijkste." "In mijn geval ben ik blij dat ik weer helemaal gezond ben. Het zou niet leuk zijn mocht dat niet zo zijn, maar je er nog drukker in maken, gaat het ook niet rapper oplossen."

Keisse: "Niet om mee te lachen en soms veel erger dan iedereen vermoedt"

Iljo Keisse is een van de anciens in het peloton. "Zo'n ziektegolf als nu in het peloton heb ik nog nooit meegemaakt", zegt de 39-jarige van Quick Step-Alpha Vinyl. "Eén of enkele zieken in een ploeg, dat wel, maar nu waren er in Parijs-Nice of Tirreno ploegen met 1 iemand of niemand. Dat is nooit gezien."



Keisse weet niet vanwaar dat ziekteslagveld vandaan komt: "Ik heb geen idee. Misschien door wat iedereen zegt: door de maskers zakt je immuniteit een beetje en raak je heel snel besmet. Dat is een mogelijkheid."



"Bij ons in Parijs-Nice viel wel op dat iedereen ziek werd, behalve Mørkøv en ik, omdat wij al iets oudere kinderen hebben, die ook af en toe iets meebrengen van school. Dat zou ook een mogelijke uitleg kunnen zijn, dat wij iets meer immuniteit hebben opgebouwd."





Het geval-Colbrelli deed er nog een schepje bovenop: "Absoluut. Daar moet je zeker bij stilstaan. Het is niet om mee te lachen", klinkt het ernstig. "Het is soms veel erger dan iedereen vermoedt. Sommigen zijn ziek en voelen niet veel, anderen zijn weken aan een stuk ziek. Ze worden even beter en dan weer ziek."



"Misschien is dat omdat we nog te weinig weten over covid, maar het zou ook een gevolg kunnen zijn van de vaccinatie. Niemand weet het."