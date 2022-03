Orel Mangala wil debuteren bij de Rode Duivels: "Ik heb een uniek profiel"

Ook Leandro Trossard verscheen woensdag in Tubeke voor de microfoon. Hij hoopt bij de Duivels opnieuw op speelminuten en op nog eens een overwinning, iets wat bij zijn club Brighton al lang niet meer is gelukt, na zes nederlagen op rij.

"We spelen niet slecht, maar we winnen gewoon niet", zuchtte Trossard. De Seagulls zakten na de 0 op 18 weg naar de dertiende plaats in de Premier League. "Er is veel stress, al voel ik wel dat het in stijgende lijn gaat. We komen er wel door."

Ook zijn eigen prestaties lijden onder de vormdip van zijn team. Trossard kwam in 2022 nog tot geen enkele goal of assist. "Ik hang natuurlijk vast aan het team", legde hij uit. "Ik probeer beslissend te zijn, maar we scoren erg moeilijk als team. Het is dus niet makkelijk. Ik voel mij wel een betere speler dan enkele jaren geleden."