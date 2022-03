Na val in Parijs-Nice herneemt Matteo Trentin zondag in Gent-Wevelgem: "Koers die me ligt"

Matteo Trentin toonde in het prille seizoensbegin zijn goeie vorm met toptienplaatsen in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne en winst in Le Samyn. In Parijs-Nice moest de 32-jarige Italiaan begin deze maand opgeven na een valpartij, nu is hij opnieuw klaar om te koersen.



Trentin start zondag in Gent-Wevelgem en staat ook op de voorlopige deelnemerslijst van Dwars door Vlaanderen en de Ronde. Vorig jaar finishte hij nog als 3e in Gent-Wevelgem, na Wout van Aert en Giacomo Nizzolo.



"Ik ben blij dat ik eindelijk weer eens kan koersen. Na mijn val en opgave in Parijs-Nice liet ik de fiets even voor wat die was. Dag na dag voelde ik me beter worden. Natuurlijk mis ik een periode van training zodat ik niet topfit opnieuw in actie zal komen nu zondag", klinkt het.



"Maar ik ken deze Gent-Wevelgem en de andere koersen die eraan zitten te komen wel heel goed. Ik reken dan ook een beetje op mijn ervaring in die wedstrijden. Vorig jaar stond ik op het podium van Gent-Wevelgem en ik weet dat dit een koers is die me wel goed ligt. Ideaal dus om daar de competitie te hervatten."



"Ook als team zijn we uiterst gemotiveerd om er tegenaan te gaan tijdens de komende wedstrijden in België", zegt Trentin, die zondag de steun krijgt van Pascal Ackermann, Mikkel Bjerg, Alexys Brunel, Rui Oliveira, Maximiliano Richeze en zijn Oliviero Troia.