Coach Jorik Hendrickx blikt vooruit op vrije kür: "Loena moet teren op de adrenaline"

"Loena deed waarvoor ze gekomen is: schaatsen en genieten"

Hendrickx sukkelde de voorbije weken met een blessure aan haar lies, maar zette toch een uitstekende korte kür neer. "Het was erop of eronder, maar ze heeft gedaan waarvoor ze naar hier is gekomen: om te schaatsen en te genieten. Maar ze heeft ook moeten knokken voor elk element", zegt coach Hendrickx.

"Of ik verbaasd ben over haar korte kür? Ik weet dat ze die elementen kan, maar gezien de mindere voorbereiding was het toch spannend", vertelde Jorik Hendrickx gisteren na de knappe korte kür van Loena Hendrickx.

"Ik weet dat ze mentaal op zo'n moment als dit heel sterk kan zijn", wijst hij op de moeilijke voorbereiding. "Op de Olympische Spelen was het omgekeerd: ze verkeerde toen in bloedvorm en moest presteren."



"Ik geloofde er wel in. We zijn vorige week stap voor stap vooruitgegaan. Eens ze hier was, is het vertrouwen gekomen: we hebben minimaal getraind, maar dat was misschien wel goed."



Ook de grote trainingsarbeid van de voorbije maanden loonde gisteren in Montpellier. "Ze kent haar kür zo goed. Het is niet omdat de voorbereiding door de blessure minder was, dat het niet zou kunnen. De olympische voorbereiding zat nog in ons achterhoofd. Ze heeft hier laten zien dat die kür in haar lichaam zit, ondanks enkele randactiviteiten."