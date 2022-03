Basketbalvedette Brittney Griner vanuit Russische cel: "Ik ben in goede gezondheid"

"Enkele uren geleden heeft een verantwoordelijke van onze ambassade toestemming gekregen om Brittney Griner te zien", aldus Ned Price namens de Amerikaanse diplomatie aan CNN. De basketbalster is "in goede gezondheid, en we blijven er alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt opdat ze correct behandeld wordt".



Griner, die bij Jekaterinburg een ploeggenote is van Belgian Cat Emma Meesseman, werd in februari gearresteerd. Ze had in haar handbagage een flesje cannabisolie en vape cartridges bij. De producten zijn in veel Amerikaanse staten legaal, maar zijn in Rusland strikt verboden.

De Russische douane onderschepte de producten en liet Griner arresteren. Ze riskeert volgens het Russische gerecht een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar en ze zal nog tot minstens 19 mei vastzitten.

De 31-jarige Amerikaanse is niet de minste. De 2,06m grote center wordt beschouwd als een van de beste speelsters ter wereld op haar positie. Met de VS won ze al 2 wereldtitels en pakte ze 2x olympisch goud. Aan de zijde van Emma Meesseman bij het Russische Jekaterinenburg won ze al 4x de Euroleague.