Ambitieuze Brussels Padel Open mikt in mei voor 1e editie op 50.000 toeschouwers

Van 4 tot 8 mei wordt in de fonkelnieuwe Gare Maritime op de site van Tour&Taxis in Brussel de eerste editie van de Brussels Padel Open georganiseerd. Het toernooi wordt de vijfde manche van het seizoen in de World Padel Tour, het hoogste niveau van de razendpopulaire racketsport.

In totaal mikken de organisatoren op 50.000 bezoekers en 4.000 vips. Budget: zo'n 2 miljoen euro. "Je mag weten dat we een risico genomen hebben met deze organisatie, want toen we tekenden was het nog volop coronacrisis en was er een limiet van 200 toeschouwers per dag", vertelt organisator Vincent Laureyssens.

"Momenteel zijn er in totaal 12.000 tickets verkocht. We hopen er nu nog zo'n 12.000 te verkopen. Als objectief hadden we 25.000 tickets vooropgesteld. De overige 25.000 zijn bezoekers van het evenement."

Brussel zal zo de komende jaren - er is een contract voor zes jaar - een van de hotspots worden in de World Padel Tour. België was eerder al het decor voor internationale (exhibitie)padeltoernooien, maar de Brussels Open wordt een rankingtoernooi met de top 56 van de wereld, aangevuld met acht Belgische wildcards.

"Voor de Belgische toppers zal het dus een uitstekende kans en een eer zijn om zich op de hoofdtabel van zo'n toernooi met de wereldtop te meten", zegt woordvoerster en voormalig tennisster Sabine Appelmans.