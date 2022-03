Van der Heyden kan zijn mama geruststellen: "Ik ben goed ontvangen door de groep"

"Ik heb haar gezegd dat alles goed loopt en dat de groep me hier goed ontvangen heeft."

Bij de bekendmaking van zijn selectie vertelde Van der Heyden ook meteen over de emoties bij zijn moeder. Heeft hij haar nu ook al gehoord? "Natuurlijk. Ze heeft me al vanalles gevraagd. Soms denkt ze dat ik nog een kleine baby ben, maar dat is natuurlijk niet zo."

"Het is allemaal heel speciaal, voor mij, voor mijn familie en voor de fans van Union. Ik geniet volop, maar ik wil mezelf ook tonen op het veld natuurlijk."

"Ik was met Youri Tielemans aan het praten tijdens de massage. En hij zei ook dat hij het zich de tijd nog herinnerde dat we allebei bij Anderlecht zaten. Dat is toch mooi."

"Een tatoeage van de Rode Duivels? We zullen nog zien"

Bijna alle Duivels die nu bij de selectie zitten, hopen in de komende oefeninterlands op minuten. "Ik verwacht niet te veel", was Van der Heyden eerlijk. "Ik ga mezelf voor 100 procent geven. Ik wil tonen wie ik ben en waarom ik hier ben. En dan zien we wel. Maar als je bij de selectie zit, dan hoop je wel op minuten."

"Ik heb al een beetje gepraat met Roberto Martinez. Hij coachte me veel op de eerste training, hij zei wat er beter kon en wat ik al goed deed."

Is het WK in Qatar een haalbaar doel? "Dat is nog veel te vroeg. Ik heb hier nog maar een training meegemaakt. Ik ben ook heel nederig. Ik weet dat ik nog veel werk heb, maar zeg nooit nooit."

Van der Heyden heeft al een tatoeage van Union, komt er ook een van de Rode Duivels? "Die vraag heb ik al veel gekregen", lacht hij. "Deze selectie is mooi, maar een tattoo zet je niet zomaar. We zien wel, ik denk er eens over na."