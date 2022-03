Rafael Nadal is tot 6 weken buiten strijd door stressfractuur

Taylor Fritz smeerde Rafael Nadal afgelopen weekend een eerste nederlaag van dit jaar aan.

De Spanjaard vertelde na de verloren finale dat hij pijn had in zijn bovenlichaam. "Ademen was moeilijk", vertelde de nummer 3 van de wereld.

Het team van Nadal laat nu weten dat hij een stressfractuur aan een rib heeft opgelopen. Zijn afwezigheid zou kunnen oplopen tot een zestal weken.

Roland Garros, de speeltuin van 13-voudig winnaar Nadal, begint over exact 2 maanden.