Patrick Lefevere: "Al onze renners moeten hartonderzoek ondergaan na covidbesmetting"

Ook Patrick Lefevere kreeg gisteren de beelden te zien van Sonny Colbrelli, die in elkaar zakte na de finish in de Ronde van Catalonië. De Italiaan werd gereanimeerd en lijkt intussen aan de betere hand. "Ik ben toch wel geschrokken", reageert Lefevere. "Ik heb het maar met één oog gezien, het is niet echt in beeld gekomen, maar natuurlijk schrik je wel. We hebben in onze ploeg Tim Declercq gehad die plots een ontsteking aan zijn hartzakje kreeg. We zijn zeer voorzichtig, elke renner ondergaat een hartonderzoek na zijn besmetting." Colbrelli had begin dit jaar corona, in Parijs-Nice kreeg hij een bronchitis. "Ik ga me niet uitspreken over het geval Colbrelli zelf", aldus Lefevere. "Misschien heeft het er zelfs niets mee te maken. Maar als er bij ons nu iemand ziek wordt, nemen we geen risico."

"Je weet wat de gevolgen kunnen zijn, dat zie je ook in de maatschappij. Waarom zou het in de sport anders zijn? Het maant in elk geval aan tot voorzichtigheid met onze renners. In mijn tijd nam je een paar aspirines wanneer je koorts of griep had en dan koerste je voort. Nu is dat anders. Dat heb ik geleerd van de Italiaanse artsen bij GB-MG en Mapei."



"Met covid gaan we nu nog een stap verder. Niemand had gedacht dat het virus zo'n impact zou hebben op ons organisme. Bij de één zet het zich op de longen, bij de ander op het hart, zoals bij Tim Declercq. Hij heeft overigens geluk gehad, met een ontsteking op het hartzakje. Voor hetzelfde geld was het fin de carrière. Gelukkig is het goed gekomen met rust."



"En sommigen hebben geen covid, maar worden wel zwaar ziek, zoals Yves Lampaert, Julian Alaphilippe en Mattia Cattaneo. Je merkt dat ze veel langer moeten uitzieken dan normaal. Anderen voelen er dan weer niets van. Nog bij anderen gaat het in golven. De ene dag zijn ze beter, de volgende liggen ze toch weer in bed. Het gaat dan wel niet om covid, maar om gewoon een griep of een infectie die zich vooral zet op de sinussen en de longen en koorts geeft."