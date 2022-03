Een topvoetballer kan met een klein gebaar soms een groot verschil maken voor iemand. Dat probeert ook Kevin De Bruyne te doen. De Belgische journaliste Joanie de Rijke bezocht vandaag een Oekraïens ziekenhuis, waar ze David ontmoette. De jongen ligt na een explosie in Marioepol zwaargewond in het ziekenhuis. Hij is grote fan van Kevin De Bruyne. Via de Belgische journaliste kwam het verhaal bij De Bruyne terecht en hij stuurde David meteen een videootje.