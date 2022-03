L'Equipe: "PSG-spelers verdienen gemiddeld 990.000 euro, Neymar topverdiener met 4 miljoen"

Elke maand ziet Neymar zijn rekening aangedikt met 4.083.000 euro (bruto). Hij verdient zo meer dan de Argentijnse ster Lionel Messi (3.375.000 euro) en de Franse vedette Kylian Mbappé (2.220.000 euro), die in juni einde contract is.



Volgens L'Equipe behoren de 14 best betaalde spelers in Frankrijk allemaal tot de kern van PSG. Die club is sinds 2011 in handen van het Qatarese fonds Qatar Investment Authority (QIA).



In de eigen competitie leverden die massale investeringen al een rist titels op, maar succes in de Champions League laat op zich wachten. Ook dit seizoen ging de club er vroegtijdig uit, in de achtste finales tegen Real Madrid.



Nog volgens l'Equipe is de best betaalde speler op de Europese velden buiten Frankrijk de Portugees Cristiano Ronaldo. Die strijkt bij Manchester United elke maand 2,6 miljoen euro bruto op.



Met een gemiddeld maandsalaris van 990.000 euro torent PSG in Frankrijk ver boven de andere clubs uit. Op ruime afstand van de Parijzenaars volgen Marseille (226.000 euro), Monaco (185.000 euro), Nice (130.000 euro) en Lyon (120.000 euro).



Zonder PSG zou het gemiddelde in de Ligue 1 67.000 euro per maand bedragen, zo berekende L'Equipe. De totale salarismassa in de Franse hoogste klasse bedraagt dit seizoen 1,73 miljard euro.