Dirk Gerlo en rugchirurg verbaasd over Van der Poel: "Hij kan achterstand snel wegwerken"

Meer nog dan met zijn derde plaats in Sanremo was Mathieu van der Poel tevreden dat zijn rug het uitgehouden had. De Nederlander reed zaterdag zijn eerste koers van het jaar na maanden leed met zijn rug. Dirk Gerlo had contact met de rugdokter van het toptalent. "Die is verbaasd, net als ik."

Een van de belangrijkste sportieve conclusies van de Primavera is dat Van der Poel er helemaal staat. Wie straks wil winnen in de Vlaamse wielerweek, zal met hem moeten afrekenen.



"Er is er eentje bijgekomen, inderdaad", beaamde Gerlo in De Tribune. "Ik schrik ervan, en ik niet alleen. Ik heb contact gehad met de chirurg bij wie Mathieu van der Poel zijn rug heeft laten behandelen. Enkele maanden geleden en ook vandaag."



"Die man had gedacht dat het geen structureel probleem, maar een functioneel probleem was: het verkeerd gebruiken van de rug. Het basisidee was rusten: en dat was niet alleen goed voor het lichaam, maar misschien ook wel voor het hoofd."



"En dan was het idee om hopelijk terug te zijn tegen 1 april om te beginnen competitiegericht te trainen, om uiteindelijk tegen het einde van de lente, het begin van de zomer echt competitieklaar te zijn. Dus ook de chirurg is verbaasd."



"Van der Poel heeft een fenomenale basis"

"Er waren intensieve behandelingen door de kinesist en osteopaat", gaat Dirk Gerlo voort. "Er werd ook heel veel over gecommuniceerd, er was heel veel overleg: hoe is het vandaag?"



Conclusie: "Mathieu van der Poel heeft een fenomenale basis. Als je een kruisband scheurt, weet je dat je alles verliest. Maar met de basis die Van der Poel heeft, begon hij niet vanaf nul te fietsen, toen hij weer mocht beginnen te fietsen."



"Omdat hij zo getalenteerd is, heeft hij zijn achterstand vrij snel kunnen wegwerken. Nu is het wel zaak om in de gaten te houden dat het niet erger wordt. Hij fietst zo goed als pijnvrij. Het miniemste signaal moet nu opgepikt worden."



"Zelfs als hij zelf denkt dat het wel zal meevallen, moet hij daar onmiddellijk over communiceren, zodanig dat er meteen kan worden ingegrepen."



"Maar men gaat ervan uit dat het ergste leed wel degelijk geleden is. Van Aert en alle anderen zullen merken dat Van der Poel zal meespelen voor de grote prijzen."



Vandeweghe: "Geluisterd naar coach én core stability"

Medegast Hans Vandeweghe erkent het grote talent van Van der Poel: "Maar hij heeft nu eigenlijk eens een normale voorbereiding gedaan. Namelijk niet gek doen. Na een weekje crossen volgde vroeger vaak een week rust, waarbij hij toch met de bmx in het bos ging crossen."



"Ik denk dat hij nu een keer geluisterd heeft naar zijn trainer Kristof De Kegel enerzijds en anderzijds ook zijn huiswerk heeft gemaakt qua core stability enzovoort. Hij heeft hard gewerkt aan zijn dieper liggende spieren, waar (atletiekcoach) Jacques Borlée het altijd over heeft. Hij heeft die wellicht ontwikkeld met kiné's die daar heel veel van kennen."



"Hij zal hun oefeningen wellicht plichtsbewust hebben gedaan en dan komt natuurlijk dat talent naar boven."



"De vraag is: hij heeft een dak op zijn huis staan, zijn de fundamenten sterk genoeg om het dak gedurende alle stormen die komen te dragen of zakt het na 2 à 3 weken in elkaar?"



Gerlo: "Hij moet niet overal willen meedoen en voor elke prijs willen gaan. Hij moet periodiseren en pieken."



Vandeweghe: "Aan wat we zagen in Sanremo, moet er toch meer fond in Van der Poel zitten dan we denken. Ik heb een keer geschreven dat hij te veel op Strava zet. Maar wellicht staat daar toch niet alles op en heeft hij meer gedaan dan we denken, heeft hij nog meer, nog beter en nog juister getraind. Ik denk dat hij slimmer is geworden."



Ik denk dat Mathieu van der Poel slimmer is geworden. Hans Vandeweghe

