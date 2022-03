Attilio Viviani - broer van- draagt tot einde seizoen truitje van Bingoal-Pauwels Sauzen-WB

Attilio Viviani is niet zo succesvol als zijn broer Elia Viviani, maar op zijn erelijst staat wel een zege in de Schaal Sels in 2019 en een rit in La Tropicale Amissa Bongo een jaar later.

Hij reed toen in dienst van Cofidis, maar daar werd zijn contract uiteindelijk niet meer verlengd. HIj vindt nu toch nog een nieuwe werkgever in ons land. Bingoal-Pauwels Sauzen-WB geeft hem een kans tot op het einde van dit seizoen.

"Ik ben op de goede weg om weer mijn beste niveau te halen", liet hij optekenen. De trainingen lopen goed en ik wil me laten zien in de sprints. Ik ga alles geven voor deze nieuwe ploeg."