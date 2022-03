Adnan Januzaj na jaar weer bij selectie: "Grote verschil is dat ik nu blessurevrij ben"

"Het is lang geleden, maar ik ben gewoon blij dat ik hier ben en ik hoop echt wel dat ik mag spelen", vertelde Adnan Januzaj enkele dagen voor de oefenmatch tegen Ierland.

Januzaj is een van de Duivels die kans maakt om voor de derde keer naar een WK te gaan. "Dat zou speciaal zijn."

Waarin is Januzaj de afgelopen jaren nog gegroeid? "Ik voel me al twee jaar goed bij Real Sociedad, ik speel bijna alles. Mijn positiespel is beter, ik verdedig meer dan vroeger en ben misschien wat meer bezig met het collectief. Er zit meer maturiteit in mijn spel, dat komt ook door ervaring."

"Maar het belangrijkste is dat ik de afgelopen tijd zo goed als blessurevrij ben geweest. In het verleden werd ik vaak afgeremd door blessures, nu is dat stabiel."

"Ik heb ook mijn eigen persoonlijke trainer en een persoonlijke kinesist. Dat zijn echt wel details die me helpen. Ik weet dat als ik fit ben en me goed voel, ik het verschil kan maken op het veld."

Dat ik harder train dan vroeger? "Ik train meer, ja. Ik krijg ook veel vertrouwen bij mijn club. Dat helpt ook."