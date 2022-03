"Misschien neemt die lichte blessure ook wat druk weg bij Loena Hendrickx voor dit WK?"

In Montpellier wordt deze week het internationale kunstschaatsseizoen in stijl afgesloten met een WK. Heel wat afwezigen, door blessures of door de oorlog in Oekraïne, maar dat moet dit WK juist extra boeiend maken, zegt reporter Inge Van Meensel, die uiteraard met bijzondere aandacht de prestaties van Loena Hendrickx zal volgen.

De Olympische Winterspelen zijn nog maar goed en wel achter de rug of daar is met het WK al meteen een nieuw piekmoment voor de kunstschaatsers. "Er is elk jaar een WK in maart, dus ook in een olympisch jaar", zegt Inge Van Meensel. "Traditioneel ontbreken op zo’n postolympisch WK enkele toppers, door blessures of een gebrek aan motivatie. Maar anderen zullen dan weer extra geprikkeld zijn om een mindere olympische prestatie recht te zetten of om zich nog een keer te tonen." "Ook niet vergeten: hoe een land presteert, bepaalt het aantal plaatsen op het WK in 2023. De afwezigheid van Rusland is dus een uitgelezen kans om meer schaatsers van andere landen naar het volgende WK te sturen. En dat kan dan weer een positieve impact hebben op de volgende olympische cyclus."

"3 van de 4 olympische kampioenen zijn er niet"

De Russen, die het kunstschaatsen domineren, zijn dus de grote afwezigen op dit WK. "Dat maakt dit wel uniek. Bovendien stuurt ook China niemand en ontbreken toppers als Nathan Chen en Yuzuru Hanyu door een blessure. Dat betekent dat 3 van de 4 olympische kampioenen er niet bij zijn." "Sommigen zullen wel zeggen dat niet de beste zal winnen nu, maar je moet elk groot evenement apart evalueren. Er is altijd wel iemand om een of andere reden afwezig, maar dat betekent niet dat een wereldtitel daardoor minder waard zou zijn." "Vooral bij de vrouwen heeft de afwezigheid van Rusland een grote impact, want iedereen verwachtte een Russische top 3. De Japanse Kaori Sakamoto is nu de topfavoriete, zij won al brons in Peking." "Dit WK is veel minder voorspelbaar, maar net daardoor misschien wel een pak boeiender. Het wordt dit keer ook minder een technische strijd, het gaat nu niet om

hoeveel viervoudige sprongen de Russinnen tonen of wie een drievoudige Axel

kan. Het artistieke zal meer de doorslag geven, wat het publiek wel zal kunnen

waarderen. Deze sport heet tenslotte niet voor niks kunst-schaatsen."

Loena Hendrickx

"Ze is een competitiebeest"

Zonder de Russinnen, dan zou je denken dat Loena Hendrickx, die op woensdag en vrijdag in actie komt, misschien wel richting de medailles zou kunnen opschuiven. Maar een liesblessure gooide roet in het eten. "Ik kan de ernst en de impact van haar blessure op dit moment niet inschatten, het gaat om een scheurtje in de lies. Haar voorbereiding op dit WK is in ieder geval verstoord en mentaal zal het ook hard zijn." "Loena Hendrickx was trots op haar 8e plaats in Peking, maar het bleef toch knagen dat ze niet de beste versie van zichzelf had kunnen laten zien op de Olympische Spelen. Daarom was ze zo gemotiveerd, gebeten, voor dit WK: nog een keer alles geven om te kunnen schitteren en het seizoen in schoonheid af te sluiten." "Nu, als de blessure niet te ernstig is en ze zich er mentaal kan overzetten, kan dit ook wat druk wegnemen en haar bevrijden. Loena Hendrickx is een competitiebeest en als de adrenaline ook nog zijn werk doet, kan ze misschien toch nog beter presteren dan ze nu verwacht of zelfs vreest."

"Haar lichaam is uitgeput, maar ik vermoed dat het wel verantwoord is"

Loena Hendrickx sukkelde in het verleden al met heel wat blessures. Is het niet gevaarlijk om met een scheurtje in de lies toch deel te nemen aan dit WK? "Ze heeft inderdaad al heel wat ellende met blessures moeten overwinnen", zegt Inge Van Meensel. "Maar ze heeft nooit overwogen om verstek te laten gaan voor dit WK, dus ik vermoed dat het wel verantwoord is om deel te nemen." "Dit is de laatste wedstrijd van een uitstekend, maar ook slopend seizoen. Haar lichaam is uitgeput, dat is wel duidelijk. Na dit WK heeft ze eindelijk wat vakantie, de dokters hebben haar al platte rust voorgeschreven. Maar zoals haar broer en coach Jorik het me zei: nog even doorbijten nu."