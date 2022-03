Wout Faes wil debuut maken bij Rode Duivels: "Ik kan een leider zijn"

Wout Faes (23) kreeg eind vorig jaar zijn eerste oproepingsbrief voor de Rode Duivels in de bus, maar kwam toen tegen Wales niet van de bank. Nu hoopt hij wel op een cap. "Het voelt toch al heel anders. Dit is mijn tweede selectie, dus je weet al hoe alles werkt. Ik ben meer op mijn gemak."

Bij Reims draait het goed voor Faes. Hij is een vaste waarde in de defensie. "Het is goed voor mijn progressie dat ik veel speel. Ik heb een goed seizoen achter de rug, twee zelfs."

"Ik krijg veel verantwoordelijkheid van de nieuwe coach. Ik heb dit seizoen nog maar één wedstrijd gemist en dat was omdat ik een coronabesmetting had opgelopen. Ik pak nu ook veel minder kaarten dan in mijn eerste seizoen en ik scoor ook vaker, al is dat laatste natuurlijk niet het hoofddoel. Maar het toont wel aan dat mijn prestaties in stijgende lijn gaan."

Denkt hij dan al aan een stap hogerop? "Nee, het seizoen is nog lang niet gedaan. Er zijn clubs die me volgen, maar ik concentreer me nu op mijn matchen en in de zomer zien we dan wel weer. Ik wil vooral spelen, dus dat zal belangrijk zijn. Ik zit voorlopig ook goed bij Reims en heb nog een contract voor twee jaar. Al wil je als voetballer ook wel hogerop."



Er zijn enkele leiders niet bij tijdens deze interlandperiode. Wie zal die rol nu op zich nemen? Faes draagt bij zijn ploeg ook al af en toe de kapiteinsband. "Er zijn natuurlijk nog altijd jongens met heel veel caps bij. Maar ook de nieuwe mensen kunnen dat. Ik ben op het veld wel een leider, dat zit in mijn spel. Als verdediger moet dat ook wel."

"Ik hoop alleszins mijn debuut te maken in deze interlandperiode. Zeker spelen in het Lotto Park zou leuk zijn. Daar heb ik toch een deel van mijn opleiding gekregen."