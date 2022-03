Vandaag is het Werelddownsyndroomdag. Een dag waarop je - door bijvoorbeeld twee verschillende kousen aan te trekken - kan tonen dat anders zijn echt oké is. Dat is bij de zwemclub van Geel zeker het geval. Daar kunnen sporters met het Syndroom van Down zich elke week uitleven. "Natuurlijk leren ze zo om zichzelf te redden als ze in het water zouden sukkelen, maar ze leren ook echt 25 of 50 meter zwemmen", vertelt de trainer.