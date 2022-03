Van God naar “Geilneef”: de val van Marc Overmars bij Ajax, die bij Antwerp tweede kans krijgt

God in Amsterdam.

Na de stuntzeges in Madrid en Turijn wordt de sportief leider - normaal in de schaduw van zijn spelers en coach - luid toegezongen door de fans. Op de grasmat van Juventus maakt hij zelfs een legendarische buikschuiver voor het bezoekersvak.

Meesteronderhandelaar Overmars zou uiteindelijk meer dan een half miljard euro opbrengen voor de Amsterdamse schatkist. Sportief succes volgt eveneens: in 2019 groeit Ajax uit tot de lieveling van de voetbalwereld door een indrukwekkende campagne in de Champions League.

Een rol die Overmars na een woelige inloopperiode met verve zou vervullen. Samen met Edwin van der Sar en succestrainer Erik ten Hag zorgt de gouden sportieve driehoek voor een nieuwe wind in Amsterdam.

Modelclub Ajax vaarde de voorbije jaren de koers van Marc Overmars. De clublegende die in 2012 een directeursfunctie kreeg.

Hij was de stille scenarist van het sprookje.

Appjes-bombardement

Op 6 februari 2022 valt Overmars brutaal van zijn troon.

Compleet onverwacht kondigt Ajax aan dat het afscheid nemen van zijn architect. "Grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's liggen aan de basis van het besluit”, klinkt het in een communiqué.



Volgens Van der Sar kwamen de feiten pas aan het licht na een mailtje aan het personeel, in navolging van het schandaal bij televisieprogramma The Voice of Holland.

Nochtans had Overmars op de werkvloer al een bedenkelijke reputatie opgebouwd. Volgens de Nederlandse krant NRC, die maanden voor het "breaking news" al onderzoek voerde, kreeg hij van vrouwelijke collega's al de veelzeggende bijnamen “Geilneef” en "Vieze Oom".