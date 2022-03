Uw gids voor Brugge - De Panne: parcours, deelnemers, livestream

Zo was het vorig jaar:

Lees alles over de editie van 2021: Sam Bennett was oppermachtig in de sprint, Jasper Philipsen eindigde 2e

De drievoudige passage in De Moeren richtte geen averij aan in het peloton door een gebrek aan wind.

In De Panne werd de rode loper uitgerold voor de sprinters en bij wie anders dan Michael Morkov ben je dan aan het juiste adres.

De Deen lanceerde Sam Bennett naar zijn eerste zege in een eendagswedstrijd van de WorldTour. Jasper Philipsen en Pascal Ackermann flankeerden hem op het podium.