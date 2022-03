The story of Lia Thomas: eerste transgender zwemkampioene in VS doet stof opwaaien

Een verhaal dat in Europa onder de radar bleef, doet veel stof opwaaien over de oceaan in de Verenigde Staten. Lia Thomas is de eerste transgender atlete die een titel kon winnen op de sterk bezette universiteitskampioenschappen in Amerika in het zwemmen. "Het is een moeilijk vraagstuk, waar alle sporten meer en meer mee te maken zullen krijgen", voorspelde Dirk Gerlo in De Tribune.

Lia Thomas schreef afgelopen donderdag geschiedenis op de universiteitskampioenschappen in de VS door de 500 yards (457m) vrije slag te winnen. Niets bijzonders, maar Lia werd geboren als Will Thomas. Als vijfjarige begon Will met zwemmen. Dat deed hij goed, maar een topzwemmer zou Will niet worden. Veel belangrijker voor Thomas was om zich goed in zijn vel te voelen. Op zijn 18e begon Will met een hormonenbehandeling om vrouw te worden. Na ongeveer een jaar ging Will door het leven als Lia.

De belangrijkste vraag is hoe dit verhaal verder gaat, want Thomas wil naar de Spelen in Parijs.

Lia begon daarna opnieuw te zwemmen en deed dus vorige week mee aan de universitaitskampioenschappen. Met succes. Op de 500 yards klopte ze onder meer twee zwemsters die op de Spelen in Tokio het podium haalden. "Dat heeft een storm van protest teweeggebracht in de VS", vertelde Dirk Gerlo. "In de bagger op sociale media lees je dan dat zij als halve man de vrouwencompetitie heeft ontsierd."

"Wat me opviel is dat 300 zwemmers een open brief hebben ondertekend om haar te steunen, maar er zijn natuurlijk ook veel andere reacties. De belangrijkste vraag wordt: hoe gaat dit verhaal verder? Want Thomas wil naar de Spelen in Parijs in 2024."

"Topsport en inclusie is een moeilijk verhaal"

Sport is een afspiegeling van de maatschappij en transgenders maken steeds meer openlijk deel uit van die maatschappij. Een nieuw vraagstuk werpt zich dus op. "Thomas heeft haar puberteit doorgemaakt als jongen en dat betekent dat ze grotere handen, grotere voeten, een groter hart en een grotere longcapaciteit heeft dan veel vrouwen", vertelde Dirk Gerlo. "Anderzijds heeft ze zich aan de regels gehouden." Er kwam een klacht tegen de deelname van Lia Thomas omdat de Amerikaanse zwemfederatie heeft bepaald dat zwemmers en zwemsters drie jaar een hormonenbehandeling ondergaan moeten hebben om te mogen deelnemen als transgender. Thomas is nog zes maanden verwijderd van die termijn, maar de universiteitskampioenschappen pasten andere regels toe. En dus denkt Dirk Gerlo dat het verstandig is dat sportbonden beginnen na te denken over hoe ze zullen omgaan met transgenders in hun sport. "Transgenders zullen meer en meer voorkomen. Het is aan de sportbonden om voor hun sport regels te bepalen. Wetenschappers weten het vaak zelf niet. Hoe pijnlijk het ook is, topsport en inclusie is een moeilijk verhaal."

