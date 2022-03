Sonny Colbrelli zakt in elkaar na sprintfinish, maar zou weer bij bewustzijn zijn

De openingsetappe in Catalonië draaide vandaag uit op een machtssprint tussen Michael Matthews en Sonny Colbrelli. De zege was voor Matthews, maar dat werd al snel overschaduwd door wat er na de finish gebeurde.

Sonny Colbrelli zakte in elkaar. Het medisch personeel moest hartmassage toepassen. Al snel werd hij met witte lakens afgeschermd en uiteindelijk met een ziekenwagen weggebracht.

Een officiële update over zijn gezondheidstoestand is er nog niet, maar hij zou opnieuw bij bewustzijn zijn.

Colbrelli keerde in Catalonië terug in het peloton. Hij had Milaan-Sanremo door ziekte laten schieten. Hij was in Parijs-Nice afgestapt na de eerste rit met bronchitis.