Sonny Colbrelli krijgt hartstilstand na sprintfinish, zijn toestand is intussen stabiel

De openingsetappe in Catalonië draaide vandaag uit op een machtssprint tussen Michael Matthews en Sonny Colbrelli. De zege was voor Matthews, maar dat werd al snel overschaduwd door wat er na de finish gebeurde.

Sonny Colbrelli zakte 100 meter na de streep in elkaar. Het medisch personeel moest hartmassage toepassen. Al snel werd hij met witte lakens afgeschermd en uiteindelijk met een ziekenwagen weggebracht.

Er werd even voor het ergste gevreesd, maar er kwamen al snel berichten dat hij wel weer bij bewustzijn was en kon praten.

Zijn team Bahrain Victorious bevestigde enkele uren later dat Colbrelli zijn toestand stabiel was. De ploeg vermeldt alleen dat hij "het bewustzijn verloor" na de finish.



Verdere onderzoeken in het ziekenhuis van Girona moeten meer uitsluitsel geven over wat er gaande is met de renner.



De organisatie kwam laat op de avond met een officieel bericht: "Colbrelli verloor het bewustzijn met stuiptrekkingen en een hartstilstand." Bij de reanimatie werden hartmassage en een defibrillator gebruikt, vermeldde het communiqué.

Colbrelli keerde in Catalonië terug in het peloton. Hij had Milaan-Sanremo door ziekte laten schieten. Hij was in Parijs-Nice afgestapt na de eerste rit met bronchitis.



Vorig jaar boekte Colbrelli zijn beste seizoen, hij won 8 keer waaronder het EK en Parijs-Roubaix.